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01 Kasım 2023 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 20:26:00

Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanmıştı: Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

Kaynak: AA

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Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı.

Gazeteci Tolga Şardan, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : yanıltıcı bilgi suçu TUTUKLAMA TOLGA ŞARDAN
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