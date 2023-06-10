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Yangına müdahale ederken ağır yaralanan itfaiye eri şehit oldu
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10 Haziran 2023 Cumartesi 22:13:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 22:13:00

Yangına müdahale ederken ağır yaralanan itfaiye eri şehit oldu

Kaynak: AA

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Ümraniye'de yangına müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök, yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İtfaiye Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul İtfaiyesinde görevli Özcan Gök, Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki yangına çatıdan müdahale etmeye çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanmıştı.

Etiketler : itfaiye ümraniye yangın yangın
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