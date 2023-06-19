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19 Haziran 2023 Pazartesi 20:34:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 20:34:00

Yandaş Portakal'dan Faik Öztrak'a palavracı suçlaması! CHP'de ipler koptu

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CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın değişim çağrılarına kulak tıkamasına tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Öztrak'ı palavra atmakla ve yalan söylemekle suçlayan Portakal, Kılıçdaroğlu'na Öztrak'ı görevden alma çağrısı yaptı.

CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı palavra atmakla ve yalan söylemekle suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından çıkan istifa ve değişim çağrıları CHP'yi karıştırdı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kendilerine yönetilen istifa çağrılarına kulak tıkayıp, 'değişim' isteyenlere 'düzen sürecek' mesajı verdi. Gelecek yerel yönetim seçimlerinin "hükümetten kurtulmak" için önemli bir fırsat olduğunu belirten Öztrak, "İrrasyonel politikaların bitirdiği güveni sağlayacak, sağlam, görünür çapalara bağlı bir eylem planını, iç ve dış aktörlerin önüne koymak gerekiyor. Bunun için 9 ay sonra yapılacak, yerel yönetim seçimlerini beklemek gibi bir lüksümüz yok. Geçen her dakika aleyhe işliyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL' UYARISI

Öztrak, CHP Genel Başkanlığına göz koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil' uyarısı yaptı.

Öztrak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir."

PORTAKAL'DAN ÖZTRAK'A: PALAVRACI, YALANCI

CHP yandaşı Portakal, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP yönetimini topa tuttu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'değişim' isteyenlere 'düzen sürecek' mesajı vermesine tepki gösteren Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" diye konuştu.

CHP yönetiminin insanları uyuttuğunu belirten Portakal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hazır görevdeyken bu kişiyi (Öztrak'ı) de görevden alırdım." dedi.

Etiketler : faik öztrak chp fatih portakal
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