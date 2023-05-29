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29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:11:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:11:00

Yandaş gazeteci Saymaz Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı... "Yenildim ama gene de başarılıydım denir mi?"

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Yandaş televizyon kanalı olan Sözcü Tv'de 2. tur değerlendirmesi yapan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle eleştirdi. Saymaz, "Yenildim ama gene de başarılıydım denir mi? Ortada bir başarısızlık var. Altılı masada oturan herkese ait başarısızlık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Yüzde 99.85 oranında açılan sandıklardan Erdoğan, yüzde 52.16 oy alırken; 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, muhalefete ağır sözlerle yüklendi.

"ALTILI MASADA OTURAN HERKESE AİT BAŞARISIZLIK VAR"

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Kaybettiğiniz seçimin başarılısı olamazsınız. Hem seçimi kaybediyorum hem başarılıyım diyemezsiniz. Siz o seçimi kaybettiyseniz başarısızsınızdır. Çok başarısız az başarısız diye bir sonuç olmaz. Siz o seçimi kaybettiyseniz başarısızsınızdır. 'Yenildim ama gene de başarılıydım' denir mi? Ortada bir başarısızlık var. Altılı masada oturan herkese ait başarısızlık."

Etiketler : Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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