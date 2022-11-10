CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
10 Kasım 2022 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 15:01:00
Yalova'da mahkemeyi basan CHP'li vekiller hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Son Dakika Haberleri.. CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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- Yalova'da mahkemeyi basan CHP'li vekiller hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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