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29 Şubat 2024 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 11:43:00

Yalova'da görüş mesafesi 70 metreye düştü

Kaynak: AA

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Yalova'da etkili olan sis nedeniyle 70 metreye kadar düştü.

Yalova'da sabah saatlerinden etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

Yalova'da son iki gündür sahil bölgelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin yer yer 70 metreye kadar düştüğü Yalova-Kocaeli kara yolu başta olmak üzere, ana cadde, kavşak ve ara yollarda trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri sis farı ve takip mesafesi konularında uyarılarda bulundu.

Yalova-İstanbul arasında yapılan feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, sahil kesimi başta olmak üzere kenti etkisi altına alan sisin dağılmaya başladığı gözlendi.

Etiketler : yalova sis görüş mesafesi
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