Yalova'da balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor
Kaynak: AA
Yalova'nın zıpkınla balık avlamak için girdiği Marmara Denizi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için evinden ayrılan 2 çocuk babası Cahit Turhan'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hersek Sahili'ne gelerek denize girdiğini tespit ettiği Turhan için arama çalışması başlattı.
Bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları, Turhan'ın dalış yaptığı bölgede yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamadı.
Akıntı nedeniyle sürüklenme ihtimaline karşı Sahil Güvenlik ve deniz polisi, helikopter destekli aramalarını sürdürüyor.
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