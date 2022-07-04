VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı
Ukrayna Başbakanı: Ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerekiyor
Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı
Harput Kalesi'nde kazı sezonu başladı
ABD'de geçit törenine saldırı: 6 ölü, 24 yaralı
'Demir Yumruk' operasyonunda 5 tutuklama
Yalova'da balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
Kurtulmuş: Seçim bir yarıştır! Bizim adayımız belli
Zelenskiy: Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, tüm dünyanın ortak görevi
Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı
'Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yakaladık'
Eyfel Kulesi paslandı
ABD, gazeteci Ebu Akile'nin muhtemel İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı!
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Zam onları da kapsayacak
Bakan Soylu açıkladı! Türkiye ile Avusturya arasında anlaşma
Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi
Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den Türkiye'ye ziyaret
Cinayette "tükürük" detayı
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu!
Gençler 15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'a yalan tazminatı ödeyecek
04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:25:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:25:00

Yalova'da balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yalova'nın zıpkınla balık avlamak için girdiği Marmara Denizi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için evinden ayrılan 2 çocuk babası Cahit Turhan'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hersek Sahili'ne gelerek denize girdiğini tespit ettiği Turhan için arama çalışması başlattı.

Bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları, Turhan'ın dalış yaptığı bölgede yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Akıntı nedeniyle sürüklenme ihtimaline karşı Sahil Güvenlik ve deniz polisi, helikopter destekli aramalarını sürdürüyor.

Etiketler : yalova güvenlik kameraları sahil güvenlik helikopter
Trafikte arabası yandı

Trafikte arabası yandı
Tanınmak müthiş bir şey

Tanınmak müthiş bir şey
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
Nişan bitti iş başladı

Nişan bitti iş başladı
Sniper Hande

Sniper Hande
‘Ah Belinda'ya geri sayım

‘Ah Belinda'ya geri sayım
Suat çaldı Ferhat söyledi

Suat çaldı Ferhat söyledi
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Meryem'e yeni partner

Meryem'e yeni partner

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX