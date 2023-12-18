Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem: İstanbul'da hissedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi, Yalova, Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde yaşanan depremin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yalova Çınarcık merkezli meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.