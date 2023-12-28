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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı
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28 Aralık 2023 Perşembe 22:18:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 22:18:00

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı

Kaynak: AA

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Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk ve zimmete para geçirme davasında karar çıktı. Görevi ihmal suçundan eski Belediye Başkanlarından Vefa Salman'a 1 yıl 8 ay, Yakup Bilgin Koçal'a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Soruşturma sürecinde görevinden uzaklaştırıldıktan sonra milletvekili aday adaylığı için istifa eden eski Belediye Başkanı Vefa Salman ile 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, mütalaasında eski belediye başkanları Salman ve Koçal hakkında 10'ar yıldan 31 yıl 6'şar aya, Başkan Yardımcısı Halit Güleç hakkında 20 yıldan 58 yıla, diğer sanıklar hakkında da 10'ar yıldan 38'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan avukatlar ve bazı sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Salman hakkında zimmet suçunu işlememesine rağmen "görevi ihmal" suçundan 1 yıl 8 ay, sanık Koçal hakkında da aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık Halit Güleç, "zimmet" suçuna ihmali dolayısıyla dahil olduğu gerekçesiyle 2 yıl 1 ay, "irtikap" suçunu işlediği sabit olduğundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Reşat Elgin'i "zimmet" suçunu işlediği sabit olduğundan 31 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 ay, "irtikap" suçundan da 5 yıl olmak üzere 45 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Sanık Bekir Bilgi'ye "zimmet" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl 1 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği için de 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık Bahar Taşkömür de "irtikap" suçuna yardımdan 2 yıl 1 ay ceza aldı.

Sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak, "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 11 ay 25'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy, "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay ve Sinem Çakalasma'ya "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10'ar yıl, sanık Kartal Özgür Barutçu'ya da "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Şenay Reyhan Kaş'ın kastı olmadığı için zimmet suçundan beraatine hükmeden mahkeme heyeti, bu suçtaki ihmali nedeniyle 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

18 sanığa hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer 20 sanığın beraatine hükmetti.

SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin'in muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat Elgin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

Usulsüz ödeme iddialarına ilişkin 2009-2014 dönemi Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e yükselmişti.

Etiketler : Yalova Belediyesi Yolsuzluk Zimmete Para Geçirme
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