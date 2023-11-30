Yalnız yaşlılara panik butonu

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için "Panik Butonu" hizmetini devreye soktu. Belediye ekipleri, tespit ettikleri ya da talepte bulunan vatandaşların evlerine, içerisinde sim kart bulunan, sabit ve taşınabilir iki farklı Panik Butonu sistemini kuruyor.

Yalnız yaşayan yaşlılar cihaz sayesinde numara çevirmeden tek tuşla bağlandıkları belediyeden hastane randevusunun yanı sıra, ev için temizlik, kuaför ve sıcak yemek servisi gibi birçok hizmeti de talep edebiliyor. Acil durumlarda, evlerine ambulans ve yardım talebine göre polis ekipleri de yönlendiriliyor.