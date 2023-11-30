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30 Kasım 2023 Perşembe 06:59:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 06:59:00

Yalnız yaşlılara panik butonu

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Gaziosmanpaşa'da yalnız kalan hasta ve yaşlılar, acil sağlık sorunu yaşadıklarında belediyenin evlere kurduğu "Panik Butonu" ile tek bir tuşa basarak 7/24 yardım talep edebiliyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için "Panik Butonu" hizmetini devreye soktu. Belediye ekipleri, tespit ettikleri ya da talepte bulunan vatandaşların evlerine, içerisinde sim kart bulunan, sabit ve taşınabilir iki farklı Panik Butonu sistemini kuruyor.

Yalnız yaşayan yaşlılar cihaz sayesinde numara çevirmeden tek tuşla bağlandıkları belediyeden hastane randevusunun yanı sıra, ev için temizlik, kuaför ve sıcak yemek servisi gibi birçok hizmeti de talep edebiliyor. Acil durumlarda, evlerine ambulans ve yardım talebine göre polis ekipleri de yönlendiriliyor.

Etiketler : yalnız yaşlı panik
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