Yabancı uzmanlardan deprem analizi! Dünyanın yerinden oynadığı gün

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen korkunç deprem felaketinin ardından meydana gelen tahribatın büyüklüğü, dünya çapında analizlere konu olmaya devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters tarafından, dünya çapında uzman ve bilim insanlarının Kahramanmaraş depremlerini değerlendirdiği analizde, yer kabuğunun şekil değiştirdiğine dikkat çekildi. "Dünyanın şeklinin değiştiği gün" başlıklı analizinde Reuters, depremlerin oluşturduğu yarıkları ve kırıkları mercek altına aldı.

ŞEHİRLER PARÇALARA AYRILDI

Depremler sırasında yeryüzünün hareket ettiği yönlere ilişkin bir grafikte, zıt yönlü olarak yaşanan değişimlerin yer kabuğunda oluşan 7 metrelik yarıklara yol açtığı ele alındı. Depremin merkez üssünden yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Hatay'ın Tepehan Mahallesi'nde dahi kaydedilen büyük yarıkların, depremin boyutunu gösterdiği ifadeleri yer aldı. Hatay'ın Altınözü İlçesi'ndei bir zeytin bahçesinin ikiye ayrıldığına, 300 metre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde bir vadinin oluştuğuna yer verilirken, bölgenin yer şeklinin değiştiğine vurgu yapıldı.

7 METRELİK KAYMA OLDU

Californiya Teknoloji Enstitüsü'nden Chris Milliner'ın sağladığı bilgilere göre deprem sırasındaki zıt yönlü hareketler sonucu oluşan 7 metrelik yer değişimleri, felaketin boyutunun belirlenmesinde önemli bir etken. Sismolog Susan Hough'a göre yerleşimin fay hattının üzerinde olmasının çeşitli nedenleri var. En önemlilerden birinin su kaynakları olduğuna dikkat çeken Hough, bu hatların doğal kaynaklar bakımında da zengin olduğunu vurguladı.

KÖY YER DEĞİŞTİRDİ

Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş'ın Tevekkeli Köyü'ndeki yüzey hareketi uzaydan kayıt altına alınırken, "Köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor. Depremler, Dünya'nın yüzeyinde iki büyük çatlak açtı. Bunlardan daha uzun olanı, Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 300 kilometre boyunca uzanıyor" denildi.