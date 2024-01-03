Yabancı uyruklu öğrenciler gönüllü eğitimde

Suriye, Yemen, Filipinler, Gine, Etiyopya, Bangladeş gibi ülkelerden gelerek Karadeniz Teknik ile Trabzon Üniversitesinde okuyan 28 öğrenci, "Uluslararası Öğrenci Akademisi 2024" projesi kapsamında arama kurtarma eğitimine katıldı.

Trabzon'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün Yıldızlı yerleşkesinde ekiplerden ipe tırmanmayı, sedyede yaralı taşımayı ve çadır kurmayı öğrenen öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimleri 16 hafta sürecek.