Yabancı kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'da bulunan ekibin gece gerçekleştirdiği aramalar sonucunda 7 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtti.

Kurtarma çalışmaları için deprem bölgesinde bulunan İspanyol ekiplerinden Valensiyalı sivil toplum kuruluşu (STK) Acil Müdahale ve Yardımda (IAE) çalışan itfaiyeciler de Adıyaman'da genç bir erkeği enkaz altından sağ çıkardığını duyurdu.

İspanyol STK'nin Başkanı Moises Benlloch, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, "Çalışmak için çok kısıtlı bir alan vardı. Betonu kırıp, ayağı sıkıştıran demiri kestikten sonra kurtarmayı başardık. Başarılı olduk, çok mutluyuz." dedi.

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam ettiğini bildirdi.

Şimdiye kadar 9 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan Bartkowiak, "Bunların 4'ü aynı ailenin üyeleri ve kurtarılanlardan biri 13 yaşında bir kız çocuğu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtarma çalışmaları için Almanya'dan deprem bölgesine giden Uluslararası Arama ve Kurtarma (ISAR) ekibinden yapılan açıklamada da enkaz altından 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Alman kuruluşun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşında bir erkek çocuğu ile iki kadının farklı evlerin enkazlarından kurtarıldığı ifade edildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar arama kurtarma ekiplerinin 16 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını açıkladı.

Bakan Szijjarto, Macaristan'dan giden arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Szijjarto ayrıca, bugün ulaşacak ekiplerle, deprem bölgesinde görev yapan Macar arama kurtarma görevlisi sayısının 156'ya yükseleceğini bildirdi.