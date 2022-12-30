Yaban hayatı için yemleme döneminde 2500 ton yem doğaya bırakıldı

Bakanlık, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebiyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için hazırlıklarını tamamladı.

DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmalarını önlemek amacıyla yem takviyesi yapıyor. Ekipler, hava şartlarının belirleyeceği durumlara göre doğada uygun yerlere yem bırakıyor.

Yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor.

Genel Müdürlük, plan dahilinde kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kış aylarında programlı yemleme yapılmasıyla en azından kuş ve memeli türlerin açlıktan ölmeleri önlenebiliyor.

Genellikle kuşlar, memelilere oranla kış şartlarından daha fazla etkileniyor. Bu durum, kuşların bulundukları soğuk ortama adapte olmakta zorlanması ve sıcak bölgelere göç etmesiyle de açıklanıyor.

Kış aylarında memeliler arasında geyik yavruları yeteri kadar yem depolayamadıkları ve kar üzerinde fazla enerji harcadıkları için büyük kayıplar veriyor.

Kış şartlarının ağır olması, açlık şartlarına teslim olan hayvanların, vücutlarındaki rezervleri kullanmalarına neden oluyor. Bu da hayvanların hızla zayıflayarak bir noktadan sonra normal fonksiyonlarını sürdüremeyip hastalanmalarına, ölmelerine ya da yırtıcılara yem olmalarına yol açıyor.

2022-2023 KIŞ YEMLEME HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI



DKMP ekiplerince 2022-2023 kış yemleme dönemi hazırlıkları tamamlandı. Bazı memeliler için kasaplardan alınmış artıklar, et parçaları ve ekmek bırakıldı. Geyik, karaca ve yaban keçisi için yulaf, mısır, yonca, kuşlar için de kırık buğday, mısır, arpa kullanılıyor.

Geride kalan yemleme döneminde 2 milyon 495 bin 182 kilogram yem doğada uygun yerlere bırakıldı. Ekiplere sivil toplum örgütleri de yem desteğinde bulundu.

Yem bırakma çalışmalarına öğrencilerin de katılması sağlandı. Böylece öğrencilere yaban hayatı sevdiriliyor ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülerek doğal hayata sahip çıkmaları amaçlanıyor.

"KIŞ AYLARINDA YİYECEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kış aylarının gelmesiyle yaban hayvanlarının ve kuşların yiyecek bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Bakanlık olarak yemleme çalışmalarıyla yaban hayvanlarına destek olduklarını vurgulayan Kirişci, "Böylece yabani hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yaban hayvanları popülasyonunu da destekliyoruz." dedi.

Kirişci, tüm canlı türlerinin korunması ve desteklenmesinin Türkiye'nin biyoçeşitliliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Bu çerçevede yaban hayatının yaşam alanlarıyla korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalıştıklarını dile getiren Kirişci, doğada çeşitli nedenlerle zarar gören yaban hayvanlarının da kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldığını bildirdi.

Kirişci, 2012-2021 döneminde zarar gördüğü belirlenen 74 bin 795 yaban hayvanından 39 bin 700'ünün, bu yıl ise bitkin düşen ve doğada yaralı bulunan 15 bin 663 yaban hayvanından 9 bin 977'sinin tedavi edilerek doğaya bırakıldığını kaydetti.