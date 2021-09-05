Ya PRC ya aşı! İşte 6 Eylül kuralları

Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 542 gün sonra yeniden tam zamanlı olarak yoğun tedbirlerle başlıyor. Akşam'ın haberine göre, Öğrenciler okullarına kavuşma heyecanı yaşarken, eğitimin aksamaması için Türkiye teyakkuza geçti, bir çok alanda yeni düzenlemeye geçildi. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler ile tedbirlere uyumu artırmak, vaka artışının önüne geçmek ve aşılamaya teşvik için hayatın her alanında yeni dönem yarın itibarıyla başlıyor. Düzenlemelerde 18 yaş altı ise küçüklerin PCR testi verme zorunluluğu bulunmayacak.

EĞiTiM: AŞILANMAYAN HAFTADA 2 KEZ PCR VERECEK

Öğretmenler, eğitim personeli ile öğrenci ile temasta bulunan, servis, kantin ve yemekhane çalışanları aşılarını tamamlamadıysa hafta 2 gün negatif sonuçlu PCR testi verecek. Veli ve öğrencilerden PCR testi istenmeyecek.

Okullara ziyaretçi alınmayacak. Girmek zorunda olan veliler HES kodunu gösterecek.Servislerde her öğrencinin oturacağı koltuk belli olacak, asla değişmeyecek.

Üniversitelerde de aşı olmayan akademik personel ve öğrencilerden haftada bir kez negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

ULAŞIM: AŞISIZA YOLCULUK YASAK

Uçak, tren ve şehirler arası otobüs yolculuğunda yarından itibaren aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş yolculardan son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testi istenecek. Şehir içi ulaşımı HES kodu 'risksiz' olmayan kullanamayacak.

SOSYAL HAYAT: NEGATİF OLMAYANA KONSER YOK

Konser, tiyatro, sinema gibi sosyal alanlara girişte ya aşı pasaportu gösterilecek ya da son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz edilecek. Aksi halde bu etkinliklere katılıma kesinlikle izin verilmeyecek.

İŞ HAYATI: HAFTADA 1 TEST

Çalışma Bakanlığı'nın genelgesiyle iş hayatına Kovid düzenlemesi geldi. Bu kapsamda aşı olmayan işçilerden yarından itibaren haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenecek.

SPOR: MAÇA GiRiŞ YASAK

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişiler maçlara alınmayacak. Gerekli şartları taşımayan kişiler stadyumlara giremeyecek. Giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek. Kural ihlali yapılırsa kişilere ve kulüplere yaptırım uygulanacak.

OKUL ÇEVRELERİNDE ARALIKSIZ DENETİM

İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 19 bin 569 kolluk personeli okulların güvenliğinden sorumlu olacağını bildirdi. Öte yandan İŞKUR tarafından uygulanan "Toplum Yararına Program" dahilinde 10 bin özel güvenlik görevlisi de okulların güvenliğini sağlayacak. Genelgeye göre okulların giriş-çıkış saatlerinde devriye ekipleri, okul çevresinde kontrol yapacak. Öğrencilere sigara ve alkollü içecek satan iş yerleri hakkında işlem yapılacak. Olayların kayıt altına alınması için görüntüler okul yönetimleri tarafından izlenecek.

Laboratuvarlar yoğunluğa hazır

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, yarın başlayacak PCR testi zorunluluğuna 14 laboratuvar ile hazır olduklarını açıkladı: "14 laboratuvarımızda günlük 70 bin test yapabiliyoruz. Özelleri de dahil ettiğimizde İstanbul'da günlük test kapasitesi 120-150 bin. Sonuç çıkma süresi de 4-6 saate indi. Dolayısıyla bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."