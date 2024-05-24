X'in reklam yasağı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.