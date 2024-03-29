VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırıma tam destek! Washington Post duyurdu: ABD'den İsrail'e mühimmat
Gazze'de Leyla bebek yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor
Biden'dan Rusya'ya 'gözdağı'
Turgut Altınok'tan, Mansur Yavaş'a sert çıkış: "PKK'nın hamisiyle fotoğrafı var"
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Katil İsrail bir haftada 13 çocuğu katletti!
29 Mart 2024 Cuma 23:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 23:00:00

Hakkari'de, şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak uyruklu şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprülü yol kontrol noktasında şüphe üzerine yabancı plakalı aracı durdurdu.

Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen Irak uyruklunun üst aramasında piyasa değeri 4 milyon 300 bin lira olan ve toplam ağırlıkları 1 kilo 870 gram gelen 2 külçe altın bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : Hakkari Çukurca Iraklı şüpheli Altın ele geçirme Altın kaçakçılığı Külçe altın
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX