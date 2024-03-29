Hakkari'de, şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi
Kaynak: AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak uyruklu şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprülü yol kontrol noktasında şüphe üzerine yabancı plakalı aracı durdurdu.
Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen Irak uyruklunun üst aramasında piyasa değeri 4 milyon 300 bin lira olan ve toplam ağırlıkları 1 kilo 870 gram gelen 2 külçe altın bulundu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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