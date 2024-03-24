Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara denizleri için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgarın, Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege denizlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'de yarın öğle saatlerinde, Karadeniz'in doğusunda ise yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, Ege ve Marmara denizlerinde aynı gün, diğer denizlerde ise 26 Mart Salı akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
- Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
- Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü başlatacağız
- Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'un bayramı olacak
- Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale skandalı! Aynı aile şirketlerine milyonlarca lira para akmış
- "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için katılımcılar hazır
- Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı