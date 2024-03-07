Bakan Güler, Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezine ziyaret etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, ziyaretinde Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Güler'in ziyaretinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.