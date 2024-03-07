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07 Mart 2024 Perşembe 21:06:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 21:06:00

Bakan Güler, Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezine ziyaret etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Harb-İş Sendikasını ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, ziyaretinde Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Güler'in ziyaretinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türk Harb-İş Sendikası
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