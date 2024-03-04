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04 Mart 2024 Pazartesi 23:28:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 23:28:00

İstanbul'da havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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İstanbul'un Esenler ilçesinde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.

Esenler'de asker eğlencesi adı altında havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.

Esenler'de asker eğlencesi adı altında toplanan grup içerisinde bulunan bir kişi silahla havaya ateş etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.Ö.(20)'yü gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'gereği yapıldı' diyerek paylaşım yapan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Etiketler : İstanbul Esenler Maganda Ateş açma Silah
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