Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini ilettiği görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de detaylı şekilde ele alındı.