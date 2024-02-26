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26 Şubat 2024 Pazartesi 19:32:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 19:32:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek, doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini ilettiği görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de detaylı şekilde ele alındı.

Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum günü kutlama telefon görüşmesi.
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