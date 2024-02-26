Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek, doğum gününü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini ilettiği görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de detaylı şekilde ele alındı.
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