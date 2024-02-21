İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı
Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince,kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulama sırasında narkotik köpeği ile araçlar arandı.
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