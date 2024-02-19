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19 Şubat 2024 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 16:31:00

Horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin lira ceza verildi

Kaynak: AA

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Mardin'in Midyat ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acırlı Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 54 horozun dövüştürüldüğü belirlendi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle V.B, Ş.M. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Horoz dövüşünün yapıldığı alanda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Horozlar, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Mardin Horoz Dövüşü Ceza Ücreti Midyat 83 Kişi
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