VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Atıklar Fırat Nehri'ne akacak' dezenformasyonuna Çiçek'ten cevap: “Kaos için fırsat kollayanlar var”
Antalya'da sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor
Guterres acı tabloyu ortaya koydu: "Dünyanın en aç insanının 5'te 4'ü Gazze'de"
Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak
Turgut Altınok'tan, Yavaş'a: 'Devasa projem yok' diyorsun neden aday oluyorsun?
Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
13 Şubat 2024 Salı 20:32:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 20:32:00

Antalya'da sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da su baskınlarına neden olan sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde dün akşamdan bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, su baskınlara neden oldu. Yoğun yağış sırasında yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, su baskınlarının olduğu ev, iş yeri ve kurumlarda tahliye işlemi yaptı.

Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, araçtakiler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Muratpaşa Belediyesinin Deniz Baykal Spor Kompleksinin suyla dolması sonucu kabinlerde hasar oluştu.

Kepez ilçesinde dolu etkili olurken bir eğlence alanında park halindeki bazı otobüs ve öğrenci servis araçları ile otomobiller suya gömüldü.

Bölgedeki son durum dronla görüntülendi.

MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince botlara alınarak güvenli alana götürüldü.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan engelli bireyleri sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı. Ekipler, mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca mobil aşevleri yardımıyla afetin yaşandığı mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ"

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de yağışların neden olduğu su baskınlarından etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tütüncü, "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Çok üzgünüz. Maalesef bir can kaybımız var. Hayatını kaybeden Halil Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : antalya sağanak yağış sel taşkın
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Anne oldu

Anne oldu
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX