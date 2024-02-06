VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden'a karşı gövde gösterisi: Cumhuriyetçi valiler ayaklandı
İstanbul'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör hayatını kaybetti
Gazze'de savaşın durması için Hamas'tan adım: Karar Mossad'a iletildi!
Ardahan-Göle kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 27 araç kurtarıldı
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 10 yaralı
06 Şubat 2024 Salı 22:38:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 22:38:00

Nijerya, Türkiye'den satın aldığı iki savaş helikopterini sahada kullanmaya başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Nijerya'da, Türkiye'den satın alınan iki T129 ATAK savaş helikopterinin göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi

Benue eyaletinin başkenti Makurdi'deki Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) üssünde gerçekleştirilen törene Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Savunma Bakanı Badaru Abubakar, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja ve çok sayıda davetli katıldı.

Shettima, törende yaptığı konuşmaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu yeni alınan helikopterlerin konuşlandırılmasının hem ülke içinde hem de Batı Afrika bölgesinde güvenlik sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'den satın alınan savaş helikopterlerinin Nijerya'daki güvenlik sorunlarıyla mücadelede yardımcı olması bekleniyor.

Etiketler : Türk savunma sanayii nijerya türkiye
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX