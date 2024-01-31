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31 Ocak 2024 Çarşamba 21:29:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 21:29:00

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle makamında bir araya geldiği bildirildi.

Etiketler : MilliSavunmaBakanı YaşarGüler Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kabul
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