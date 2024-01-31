31 Ocak 2024 Çarşamba 21:29:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 21:29:00
Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generallerle makamında bir araya geldiği bildirildi.
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