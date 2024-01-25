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25 Ocak 2024 Perşembe 16:03:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 16:03:00

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.

Etiketler : Erdoğan-Ramaphosa görüşmesi Erdoğan-Güney Afrika Telefon görüşmesi Ramaphosa
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