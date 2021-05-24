  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacı, salgından önce hasta olmuştu'
Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu tedbiren görevden uzaklaştırıldı
Bakan Selçuk'tan 24 TV'de önemli açıklamalar
Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatöre gözaltı
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama
'İmar Edeceğiz' sloganıyla Gazze'de enkaz temizliği
'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
23 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
'Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer'
Terör örgütü PKK'ya operasyon
'Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır'
Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu
Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti
Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz
Batı medyasının iki yüzlülüğü belgelendi! Hedefe oturttular
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
İsyan ettiler... "Türkiye'ye gitmek istiyoruz"
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:41:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:45:00

WSJ: Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacı, salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuştu

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD istihbaratının bir raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Etiketler : çin salgın koronavirüs
Yakında ‘Evleneceğim'

Yakında ‘Evleneceğim'
SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ

SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ
Sultan Alparslan olarak dönüyor

Sultan Alparslan olarak dönüyor
Aşımı vuruldum pozu!

Aşımı vuruldum pozu!
Seksenler imajı

Seksenler imajı
Londra'da şarkı hazırlığı

Londra'da şarkı hazırlığı
Senaristlerden yana dertli

Senaristlerden yana dertli
Fotoşopa ‘Can' kurban

Fotoşopa ‘Can' kurban
Makyajsız ve doğal

Makyajsız ve doğal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER