Wideangle Blockchain ve Web3 dünyasına merhaba dedi

Film ve dizi içeriklerini NFT'ler ile finansal olarak desteklemeye hazırlanan Wideangle , FTX TR sponsorluğunda geçtiğimiz akşam Six Senses Kocataş Mansions'ta gerçekleşen görkemli bir davetle tanıtıldı. Platin Dergisi medya sponsorluğunda İKSV Köprüde Buluşmalar, The Sandbox, NTT Data Solutions Türkiye ile partner olarak yola sağlam adımlarla çıkan Wideangle iş birliklerini duyurdu. Törende Platin dergisine teşekkür plaketi takdim edildi.



Davete katılanlar arasında; Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan, Burcu Kıratlı, Çiğdem Batur, Gülcan Arslan, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu Mehmet-Hande Gamgam dahil olmak üzere iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim vardı. Yüksek katılımıyla dikkat çeken lansmanda Sanatçı Begüm Obis de sahne aldı.

Wideangle kurucu kadrosu, sinema TV dünyasının tanınmış isimleri; Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya'nın yanı sıra Çağlan Tanrıverdi, Efe Acar, İsmail Tomrukcu ve Oğuzhan Bozkurt tam kadro gecede yer aldı.

Engin Altan Düzyatan : ''Bu güzel gecenin ev sahiplerinden biriyim. Dünya'da bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum" dedi.

Lansmanın davetlilerinden Feryal Gülman ise yaptığı açıklamada Engin Altan Düzyatan'ı desteklediğini vurguladı.

1520 ADET NFT İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI



1520 adet NFT'den oluşan Wideangle Kurucu NFT koleksiyonu ilk kez lansmanda görücüye çıktı. Wideangle Kurucu NFT'lerinin özel satışı yapılan davet ile başlamış oldu.

Gecede söz alan kurucu ortaklardan Çağlan Tanrıverdi NFT'lerin asıl işlevinin yatırımcılara, Wideangle kurucusu unvanı kazandırması ve yapılacak filmlere ortaklıklarını gösteren belge olarak konumlanması olduğunu söyledi. Tanrıverdi, bu sayede Kurucu NFT sahiplerinin, platformda üretilecek tüm içeriklere yatırım önceliği hakkını elinde tutacağını ve diledikleri takdirde içeriklere ortak olabileceklerini açıkladı.

Sinema, dizi ve dijital içerik projelerine finansman sağlamak için tasarlanan Web3 platformu, kripto ve NFT yatırımcılarının ötesinde, sinema, TV ve dijital içerik endüstrisine yatırım yapmak isteyenlere de yeni bir alan açtı.

Gecede söz alan Wideangle kurucu ortağı Engin Altan Düzyatan Wideangle ile yatırımcıların, üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapıyla, sinema ve dijital içerik projelerini hayata geçirebileceğini ifade etti. Engin Altan Düzyatan, böylece sinema, dizi ve dijital içerik yapımlarının, daha bağımsız bir gelir modeline kavuşurken, pazarlama süreçlerinde topluluk odaklı bir yaklaşım ile ilerleyebileceğini davetlilere aktardı.

Bir diğer Wideangle kurucu ortağı Umut Tanyolu ise "Founder NFT'ler Wideangle evreninde yatırım yapabilmenin anahtarlarıdır. Sahibi olduğunuz bir Founder NFT size önden ve düşük fiyattan yatırım yapma imkanı sunar." Diyerek Wideangle'ın fırsatları hakkında bilgi verdi.

Wideangle kurucu ortaklarından Birand Tunca gecede Wideangle yatırımcılarının önceliklerini şöyle sıraladı "Fonlamaya uygun bulunan proje için Fonlanmak istenen bütçe (bu, bir filmin bütçesinin tamamı ya da belli bir miktarı olabilir) öncelikli olarak Founder NFT sahiplerinin yatırımına açılır.."

Güçlü ve konuya hakim alanında tecrübeli ortak kadrosu bulunan Wideangle'ın bir diğer kurucu ortağı Ercan Gümüşkaya ise elinde film ve dizi projesi olan kişilere "Elinde yapılmaya değer film veya dizi projesi olanların internet sitemizdeki 'I have a project' bölümünden başvuru dosyasını bize ulaştırmaları gerekiyor. Dosya, Wideangle seçici kurulu tarafından incelendikten sonra fonlama önceliği için Founder NFT sahiplerinin oylamasına sunulur.Her bir Founder NFT, kategorisine göre oy sayısına sahiptir." Seslendi.

Wideangle Kurucu NFT'leri, Diamond, Gold, Silver ve Bronze olmak üzere 4 farklı kategoride satışa sunuluyor. Şu an için özel satışa açık olan Wideangle Kurucu NFT'leri, önümüzdeki haftalarda Whistelist'teki isimlerin alımına açılacak. Whistelist sürecinin ardından Wideangle Kurucu NFT'leri, kripto ve NFT ile ilgilenen bireysel yatırımcıların ilgisine sunulacak.

'Wideangle' hakkında; Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu gibi tanınmış sinemacı ve oyuncuların bulunduğu 'Wideangle' NFT'ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını, dağıtımını fonlayarak desteklemeyi hedefleyen bir Web3 şirketidir. Platform, sinemayı Web3 platformlarına entegre ederek sektörü dinamikleştirmek için yola çıktı. Düzenli olarak partnerlik açıklayan 'Wideangle' blockchain alanında ilk olma özelliği taşıyor.

FTX TR hakkında;

FTX Globalin gücünü arkasına alarak Türk kullanıcılara güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu ürünler sağlamak adına kurulan FTX TR, Türk Kanunlarına uyumlu ve Türkiye menşeli kurulan şirketi ile kripto yatırımcılarının güvenle kullanabilecekleri bir platform sunar. Mobil uygulaması ve web platformu ile her an her yerden kripto alım satımı, çekme, gönderim işlemlerini yapabilmenizi sağlar. Rakiplerinden ayrıştığı en önemli nokta, sıfıra yakın komisyon oranları sunması ve dijital varlık miktarınıza bağlı olarak işlem başına kullanıcıların ödeme alabilmesi, referans ödülleri kazanması gibi avantajlar sağlamasıdır.

