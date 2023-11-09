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09 Kasım 2023 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:31:00

WhatsApp'a reklam geliyor

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WhatsApp'ın durumlar ve kanallar kısmına reklamların gelebileceği söylendi.

WhatsApp patronu Will Cathcart, uygulamadaki durumlar ve kanallar kısmına reklamların gelebileceğini söyledi. Yapılan açıklama WhatsApp'ın sohbetler gibi ana bölümlerinde reklamların olmayacağını bir kez daha doğruladı. Ancak Cathcart, reklamların hikayelere benzeyen bir özellik olan durumlara ve yakın zamanda kullanıma sunulan kanallara eklenebileceğini ifade edildi.
Etiketler : whatsapp reklam durum
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