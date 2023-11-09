Haberler

Gündem

WhatsApp'a reklam geliyor

WhatsApp'a reklam geliyor

WhatsApp'ın durumlar ve kanallar kısmına reklamların gelebileceği söylendi.

WhatsApp patronu Will Cathcart, uygulamadaki durumlar ve kanallar kısmına reklamların gelebileceğini söyledi. Yapılan açıklama WhatsApp'ın sohbetler gibi ana bölümlerinde reklamların olmayacağını bir kez daha doğruladı. Ancak Cathcart, reklamların hikayelere benzeyen bir özellik olan durumlara ve yakın zamanda kullanıma sunulan kanallara eklenebileceğini ifade edildi.