Whatsapp çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Whatsapp uygulamasının çöktüğüne dair iddiaların ardından "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler" açıklamasında bulundu.

Fatih Sayan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.

Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler.