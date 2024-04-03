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03 Nisan 2024 Çarşamba 21:52:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 21:52:00

Whatsapp çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Whatsapp uygulamasının çöktüğüne dair iddiaların ardından "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Whatsapp uygulamasının çöktüğüne dair iddiaların ardından "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler" açıklamasında bulundu.

Fatih Sayan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.

Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler.

Etiketler : Ulaştırma milli uygulamalar kesintisiz iletişim
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