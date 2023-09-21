WhatsApp, alışveriş uygulamasına dönecek

Meta'nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "Flows" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların WhatsApp üzerinden gerçekleştirdikleri alışveriş deneyimini iyileştirmeye odaklanan Flows, bir uçak seyahati sırasında koltuk seçmek veya bir işletmeden randevu almak gibi işlemleri mümkün kılacak. Kullanıcılar, WhatsApp'tan ayrılmadan pek çok işini halledebilecek.

