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21 Eylül 2023 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:26:00

WhatsApp, alışveriş uygulamasına dönecek

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Meta'nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "Flows" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Meta'nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "Flows" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların WhatsApp üzerinden gerçekleştirdikleri alışveriş deneyimini iyileştirmeye odaklanan Flows, bir uçak seyahati sırasında koltuk seçmek veya bir işletmeden randevu almak gibi işlemleri mümkün kılacak. Kullanıcılar, WhatsApp'tan ayrılmadan pek çok işini halledebilecek.

Etiketler : Meta WhatsApp Flows whatsapp flows test ediliyor spot metanın yeni özellik
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