Weibo kullanıcıları ifşa edecek

Güncelleme sonrası istisnasız her Weibo kullanıcısının IP adresi, profil sayfasında ve yazdığı yorumlarda yer alacak. Yapılan açıklamaya göre şirket, Çin'deki kullanıcıların yaşadığı şehir veya ilçeye varana kadar gösterecek. Bu özellik devre dışı bırakılamayacak.



"Bölgesel IP adresini görüntüleme kapatılabilir mi?" sorusuna da cevap veren şirket; bu özelliğin kötü niyetli paylaşımları azaltmak ve içeriğin gerçekliğini ve şeffaflığını ortaya koymak amacıyla tasarlandığını ifade ederek sonradan devre dışı bırakılamayacağını belirtti. Bu açıklama Weibo kullanıcılarını ikiye böldü.