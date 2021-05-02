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02 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00

Washington'da terör lobisi! Özel vize teklifi

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Bazı senatörler YPG/PKK'lı işbirlikçilerini ABD'ye getirmek için özel vize teklifi verirken, terör örgütü de Washington'da bir lobi şirketiyle anlaşma yaptı.

Suriye'de DEAŞ'la savaşma bahanesiyle ABD tarafından korunup kollanan ve bir orduyu donatacak kadar silah desteği de sağlanan terör örgütü YPG/PKK, şimdi de ABD'de kendine meşruiyet ve zemin kazanma peşinde. ABD'de lobi çalışmalarına ilişkin haberleri derleyen "Foreign Lobby" adlı sitede yer alan habere göre YPG/PKK, "Jim Dornan Strategies" adlı firmayla 30 Nisan'dan geçerli olmak üzere anlaştı. Habere göre, anlaşmada adı "Kürt Savunma Güçleri/YPG SDF" şeklinde geçen YPG/PKK, Washington'da "DEAŞ terör örgütüyle mücadelesine" ilişkin lobi çalışmalarını, Cumhuriyetçilere yakın söz konusu firma üzerinden yürütecek. Örgütün Suriye'de kurulan 'sözde bölgesel yönetim' için de meşruiyet faaliyetleri yürütmesi bekleniyor.

'KÜRT ORTAKLARIMIZ'

Akşam'ın haberine göre, Öte yandan aynı gün ABD Kongresi'nde YPG'nin gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) için özel vize verilmesi önerildi. Kongre'nin Demokrat üyesi Jason Crow ve Cumhuriyetçi üyesi Michael Waltz, Özel Göçmen Vizesi programına "Suriyeli Kürt müttefikler ve ailelerinin de eklenmesi"ni içeren öneriyi yeniden sundu. Crow önergesinde, PKK için "Kürt ortaklarımız" ifadelerini kullandı. Waltz ise "Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar" dedi. Her iki Kongre üyesi benzer bir öneriyi 2019'da da Kongre'ye sunmuştu.

Almanya'da PKK üyelerine hapis

Almanya'da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü PKK üyesi 5 kişiye terör örgütü üyesi olma, adam kaçırma ve alıkoyma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 1,5 yıl ila 4 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Kararda, PKK'nın 1993 yılından beri Almanya'da yasaklandığı ve AB tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldığı da hatırlatılarak "Türkiye'nin güneydoğusundaki sivillere defalarca zarar veren PKK, Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekte ve bu yolla cinayet işlemektedir. PKK ayrıca Almanya'da ve Batı Avrupa'da örgütsel yapılara sahiptir" denildi.

Etiketler : abd pkk pyd YPG/PKK deaş suriye
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