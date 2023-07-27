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27 Temmuz 2023 Perşembe 10:08:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 10:08:00

Wang Yi'den Türkiye ziyareti sonrası stratejik mesaj: Bölgesel ve uluslararası rolünü destekliyoruz

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Türkiye'ye yaptığı kritik ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vang, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası rolünü desteklediklerini söyledi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada önemli rol oynamasını desteklediğini belirtti.

Global Times'ın haberine göre, dün Türkiye'ye yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Vang, Çin'in yeni kurulan Türk hükümetiyle karşılıklı stratejik güven ve koordinasyonu güçlendirmek için çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Vang, Fidan ile görüşmesinde, "Çin, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada önemli rol oynamasını destekliyor ve Türkiye'nin iç işlerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Türk hükümetinin daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Vang, yükselen piyasa ekonomilerinin ve gelişmekte olan büyük ulusların temsilcileri olarak iki ülkenin kapsamlı ortak çıkarları ve büyük bir işbirliği potansiyelini paylaştığını belirtti.

Vang, Çin ve Türkiye'nin enerji, eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmeye devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Çin, Türkiye'den daha fazla yüksek kaliteli ürünler ithal etmeye, iki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye ve Türkiye'de iş geliştirmek ve yatırım yapmak için daha fazla Çinli şirketi teşvik etmeye istekli."

Etiketler : Çin Komünist Partisi Türk hükümeti Hakan Fidan
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