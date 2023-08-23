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Prigojin'in uçağı düştü! Wagner: Saldırıyı Rus güvenlik güçleri gerçekleştirdi
23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:10:00

Prigojin'in uçağı düştü! Wagner: Saldırıyı Rus güvenlik güçleri gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Rus haber ajansı TASS, Tver kentinde meydana gelen özel bir jet kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini rapor etti. Kazada, özel jetin içerisinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu öne sürülüyor.

WAGNER'E YAKIN KAYNAKLAR RUSYA'NIN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanalları ise uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü iddiasını dile getirdi. Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

RUS HABER AJANSI: DÜŞEN JETTE PRİGOJİN'DE VARDI

Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi.

TASS'ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin'in Tver'de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Etiketler : wagner prigojin rusya
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