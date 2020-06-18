Volkan Bozkır'dan ilk açıklama geldi

18 Haziran 2020 Perşembe 13:10:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 13:12:00
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'dan flaş açıklama
Kaynak: AA
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Son dakika haberi... BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır açıklamasında, 'Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı' dedi.
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır açıklamasında, 'Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı' dedi.
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