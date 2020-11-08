Viyana'daki terör saldırısının faili Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edilmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü: Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın, 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.