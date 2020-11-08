  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'tan bir açıklama daha
Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
Viyana'daki terör saldırısının faili Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edilmiş
Bakan Soylu görevinin başına döndü
Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey
Terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den zafer pozu
Türkiye'den Joe Biden açıklaması
Bir yanda zafer kutlaması bir yanda kaçış…
"Kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar"
Türkiye'den gardaşa tebrik: Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gözün aydın olsun gardaş Azerbaycan!
Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste bilanço artıyor!
Haydutlar geri çekilmek zorunda kaldı
Biden'ın başkanlığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti
"Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"
O sırada Trump...
Biden'dan zafer konuşması: Bölen değil, birleştiren başkan olacağım
Bu ekmek 200 yıllık mayayla yapılıyor
Elazığlı taksici Müslüm Baba
08 Kasım 2020 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 17:15:00

Viyana'daki terör saldırısının faili Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edilmiş

ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018'de Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edildiği bilgisi paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın, 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil

Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil
Talat Bulut'tan Eda Ece'ye 8 saniyelik veda sitemi

Talat Bulut'tan Eda Ece'ye 8 saniyelik veda sitemi
Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor

Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor
Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam

Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam
Köyden çıkan şampiyon

Köyden çıkan şampiyon
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den şaşırtan açıklama: Kendim aldım

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den şaşırtan açıklama: Kendim aldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER