Korona muhabbetten besleniyor

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28 Haziran 2020 Pazar 08:34:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 08:38:00

Bilim Kurulu araştırdı: Virüsün yayılmasında üç önemli sebep!

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Virüsün yayılmasında üç önemli sebep tespit edildi. Geniş aile buluşmaları, bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam ettirilmesi ve kural ihlali yapan gençler.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 1 Haziran’da birçok yasağın kalkması ile birlikte başta Anadolu olmak üzere artan koronavirüs vakalarının kaynağına yönelik detaylı bir çalışma yaptı. Filyasyon ekiplerinin verilerine göre, virüsün yayılmasında üç önemli sebep belirlendi. Seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin yaptığı geniş aile buluşmalarının yayılmada en büyük sebep olduğu görüldü.

Virüsten dolayı hastanelere başvuranların büyük bölümünün aynı soyadını taşımalarının da bu tespiti teyit ettiği belirtildi. Bilim Kurulunun son toplantısında da gündeme gelen vaka artışlarına yönelik değerlendirmelerde “Mesela şehir dışından gelenler akrabalarla buluşmuş, geniş sofralar kurulmuş. Toplu ziyaretler yapılmış. Özellikle Anadolu’daki vaka artışının en büyük sebebi, aile içindeki bulaşmalardan kaynaklanıyor” görüşü dile getirildi.

GENÇLER VİRÜSÜ EVE TAŞIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İkinci büyük sebep ise bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam etmesi ve bu ortamlarda kuralların ihlal edilmesi olarak gösterildi.

Bu gibi faaliyetler için başka illerden gelen akrabaların bu törenlere katılarak, virüsü bulaştırdığına dikkat çekildi. Kurul, virüsün yayılmasındaki üçüncü sebebin ise gençlerin vurdumduymazlığından kaynaklandığı tespitini yaptı. Çalışmada gençlerin özellikle kendi akranları ile dışarıda tedbir almadan bir araya geldikleri, bu buluşmalardan sonra da virüsü evlerine taşıdıkları belirlendi. Aynı evde yaşayanlarda ortaya çıkan vakaların, daha ziyade gençler arasındaki bulaşmalardan kaynaklandığı gözlendi.

TOPLU TAŞIMA SINIRLAMASI

Vaka sayılarının arttığı şehirlerde il pandemi kurulları bazı yeni sınırlamalara ilişkin kararlar almaya başladı.

Bu çerçevede Gaziantep’te 15 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarına yasak getirildi. Konya’da ise yığılmaların önüne geçmek için 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma aracı kullanımı uygulaması geçici bir süre ile askıya alınırken önümüzdeki süreçte bu tip yasakların diğer şehirlerde de uygulamaya geçeceği belirtiliyor.

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