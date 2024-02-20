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VİOP'ta endeks kontratı güne 9.937,00 puandan başladı
20 Şubat 2024 Salı 09:32:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 09:32:00

VİOP'ta endeks kontratı güne 9.937,00 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 9.937,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9.937,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 9.918,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 9.936,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : viop endeks kontrat
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