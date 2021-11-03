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03 Kasım 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 08:50:00

Video ne güzel alet değil mi?

Kaynak: Akşam Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıktık” dedi. Bu sözler, 'Organize İşler' filmindeki ünlü repliği hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" dedi.

GÖRÜNTÜLER AKILLARDA

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü. Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti. Kılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hâlâ hafızalardan silinmiş değil.

TEK KELİMELİK YANIT: AYNEN

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası sosyal medya hesabından o güne ait fotoğrafı paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aynen" dedi.

KAVALA VE DEMİRTAŞ'A DESTEK VERDİ

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Bir daha söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım bunu kabul etmiyor" dedi.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Osman Kavala
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