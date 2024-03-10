‘Victoria'yı MİT çözdü

MİT, 3 gün önce kendini 'özel dedektif' diye tanıtan Hamza Turhan Ayberk'in, MOSSAD bilgi aktarmak için kurduğu 7 kişilik ekibi çökertti. MOSSAD'a Ortadoğu ve Filistin kökenli kişi ve kuruluşlarla ilgili topladıkları bilgi ve belge sattıkları belirlenen aralarında FETÖ'den ihraç bir polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in de yer aldığı 7 şüpheliden 6'sı, "uluslararası casusluk suçu" kapsamında tutuklandı.

98 BANKA HESABI BULUNDU



Savcılığın sevk yazısında Ayberk'in yurt dışı seyahatlerinde genellikle MOSSAD ajanlarıyla görüştüğünün tespit edildiği, MASAK araştırma ve tespit raporuna göre ise 63'ü aktif 35'i kapatılmış toplam 98 banka hesabının bulunduğu bilgisi yer aldı. Yazıda, "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika operatörleri üzerinden özel dedektif Ayberk ile 2019'da ilk teması sağladığı ve 9 farklı numara üzerinden iletişim kurduğu belirtildi. "Victoria" kod adlı kişinin ilk görüşmede Ayberk'ten, dedektif olarak sağladıkları hizmetlerin neler olduğunu, Türkiye'de bulunan kişiler hakkında herhangi bir araştırma yapıp yapmadığını, yapıyorsa ne tarz bilgiler elde edebildiğini öğrenmek istediği öğrenildi. Ödemelerin ilk etapta banka üzerinden gerçekleştirildiği, Ayberk'in banka hesabına MOSSAD tarafından kullanılan "Emıl Slalov" isimli kişiye ait İsviçre'deki banka hesabından 1484 avro ödeme yapıldığı kaydedildi. Ayberk'in İsrail istihbaratıyla görüşmek için Temmuz 2019'da Belgrad'a gittiği, "Kryptomagnetic Venture Traders" isimli şirketin Kenya'daki banka hesabından 1030 avro ödeme yapıldığı belirtilen yazıda, şüphelinin ödemelerin devamını kripto para cinsinden aldığı anlatıldı. Ajan "Victoria"nın "Andrea" ve "Robert" aracılığıyla şüpheliyi İsrail'in dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladığı kişiler ile şirketler hakkında araştırma yapması doğrultusunda talimatlandırdığı aktarılan yazıda, şüphelinin yine bu ajan tarafından "Marc" kod adlı başka bir ajana Temmuz 2022'de devredildiği anlatıldı. Ayberk'in "Victoria Z", "Andrea Tours" ve "Demet Kes" isimli kullanıcılarla casusluk faaliyetleri kapsamında sohbet kayıtları bulunduğu da yazıda yer aldı. Ayrıca Ayberk'in telefonunda Suriyeli bir kişiye ait pasaport bilgilerinin yer aldığı, fotoğraflar bölümünde İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerin de İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği anlatıldı.

MOSSAD'a çalışan eski emniyetçi Hamza Turhan Ayberk tutuklandı.

HEPSİ MOSSAD'A ÇALIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ



Ayberk; Victoria kod adlı MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti. Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.

Ayberk'in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria ile Belgrad'da görüştüğü, aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod adlı MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü bilgiler de yer aldı. Ayberk'in ekibindeki diğer casuslar da şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekip, Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.