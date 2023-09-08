İstanbullunun çilesi sürüyor: Şimdide de yürüyen merdivende yangın çıktı
İstanbul'da Vezneciler Metro durağında yangın çıktı. Yürüyen merdivenlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
İstanbul'da Vezneciler Metro durağında yangın çıktı.
Yürüyen merdivenlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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