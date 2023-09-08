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08 Eylül 2023 Cuma 17:52:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 17:52:00

İstanbullunun çilesi sürüyor: Şimdide de yürüyen merdivende yangın çıktı

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İstanbul'da Vezneciler Metro durağında yangın çıktı. Yürüyen merdivenlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İstanbul'da Vezneciler Metro durağında yangın çıktı.

Yürüyen merdivenlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Etiketler : istanbul metro yangın ibb
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