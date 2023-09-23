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23 Eylül 2023 Cumartesi 08:44:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 08:44:00

Velilere bisiklet sevgisini aşılıyor

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Eskişehir'de işe de bisikletle giden Yumrutaş, günde ortalama 25 kilometre pedal çeviriyor.

Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yumrutaş, diğer velilere örnek olması amacıyla otomobili olmasına rağmen oğlunu her sabah özel yaptırdığı bisikletiyle anaokuluna götürüyor. Eskişehir'de işe de bisikletle giden Yumrutaş, günde ortalama 25 kilometre pedal çeviriyor.

Etiketler : Velilere bisiklet sevgisi Bisiklet Dernekleri Murat Yumrutaş
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