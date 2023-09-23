Velilere bisiklet sevgisini aşılıyor

Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yumrutaş, diğer velilere örnek olması amacıyla otomobili olmasına rağmen oğlunu her sabah özel yaptırdığı bisikletiyle anaokuluna götürüyor. Eskişehir'de işe de bisikletle giden Yumrutaş, günde ortalama 25 kilometre pedal çeviriyor.

