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Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınlara ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
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06 Ağustos 2023 Pazar 18:26:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 18:26:00

Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınlara ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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İstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Önceki gün akşam saatlerinde hipodrom çevresinde farklı noktalarda çıkan ve park halindeki 6 araçta zarara neden olan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen ve seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarıldığı öğrenilen S.D. adliyeye sevk edildi.

OLAY

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hipodrom önünde çıkan yangında 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğünü tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin şüpheli olabileceğini değerlendirmişti.

Aynı gece olay yerine yakın olan Turan Güneş Bulvarı yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kameralarında aynı zanlının görüntülerine rastlamıştı.

Eşkal bilgileri tespit edilen şüpheli S.D'nin, hipodromda daha önce seyis olarak çalıştığı, 1 yıl önce işten çıkarıldığı, asayiş suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiği, ancak terör örgütleriyle ilgili herhangi bir bağlantısına rastlanılmadığı belirtilmişti.

Ekipler, zanlı S.D'yi, Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprüsü altında gözaltına almıştı.

Etiketler : hipodrom veliefendi hipodromu hipodrom yangın
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