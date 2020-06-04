Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı
Vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından iki isim, Diyarbakır'daki evlerinden göz altına alındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
- Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da CHP ve HDP'ye tepki
- Dün, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
- THY iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak
- Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kabil'deki saldırıya kınama
- Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi