Vekilliği düşürülen 3 isimle ilgili 'FETÖ'cü hakimler' iddiası da yalan çıktı

TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BEŞTAŞ'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "FETÖ'cü hakimlerin kararıyla halkın seçtiği milletvekilleri düşürülmek isteniyor. Farisoğulları ve Güven hakkında karar veren hakimler şu anda FETÖ'den içerideler." ifadesini kullanmıştı.

star.com.tr’nin edindiği bilgiye göre, "CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararı veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan, Üyeleri ve Duruşma savcısı ile İstanbul B.A.M ilgili Ceza Dairesi Başkan ve Üyeleri ile HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkındaki kararı veren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan, Üyeleri Duruşma Savcısı hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı nedeniyle yürütülmekte olan bir inceleme veya soruşturma bulunmuyor.

VEKİLLİKLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.