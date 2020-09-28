Vekillerin korona ile imtihanı!

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28 Eylül 2020 Pazartesi 08:37:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 08:37:00

Vekillerin korona imtihanı! Seçmenler tepki gösteriyor

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Koronavirüsle mücadelenin en önemli kuralı olan maske ve mesafe konusunda, milletvekilleri ile seçmenleri arasında sıkıntı yaşanıyor. Seçim bölgelerinde mesafe konusunda seçmeni küstürmeden çalışmak isteyen milletvekilleri, zaman zaman tepki ile karşılaşıyor.

Eski Başbakan Binali Yıldırım dâhil olmak üzere bir çok milletvekili alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüse yakalandı. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Covid-19 teşhisi konulmuştu. Bugüne kadar 20’ye yakın milletvekili koronavirüse yakalandı. Bu sebeple parti yönetimleri milletvekillerine sık sık çalışmalarında dikkatli olmaları, maske ve mesafe kuralına uymaları gerektiği uyarısında bulunuyor. AK Parti grup yönetimi geçtiğimiz günlerde, milletvekillerine futbol maçlarına gitmemeleri uyarısı da yaptı.

MESAFE SIKINTISI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Milletvekillerinin korona ile mücadelede en büyük sıkıntıları ise seçim bölgelerinde yaptıkları çalışmalardan kaynaklanıyor. Meclis tatile girdikten sonra seçim bölgelerine dağılan milletvekillerinin büyük bölümü seçmenle buluşmalarında mesafe kuralına uymada sıkıntı yaşadı. İllerinde yaptıkları çalışmalar sırasında tüm uyarılarına rağmen seçmenle aralarına mesafe koyamayan milletvekilleri, “Ne kadar dikkat etsek de, seçmene ‘Yaklaşmayın’ dediğimizde küsüyor. Vatandaş halen eski alışkanlıklarla hareket ediyor. Yanımıza kadar gelerek not vermek isteyenlerden tutun da, kulağımıza eğilip taleplerini iletmek isteyenlere kadar birçoğu mesafeye dikkat etmiyor. Seçmenin taleplerini dinlemek için çoğu zaman mesafeyi hiçe saymak zorunda kalıyoruz” değerlendirmesini yapıyor. Milletvekillerinin koronavirüse yakalanmalarının ana nedeninin de mesafeyi koruyamamaları olduğu belirtiliyor.

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