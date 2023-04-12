Vefa borçlarını destekle ödüyorlar

Depremlerden en fazla etkilenen kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'a Nijerya, Gana, Hindistan, Afganistan, Arakan, Somali, Etiyopya, Çad, Burkina Faso, Malavi ve Gambiya'dan 11 yabancı uyruklu öğrenci de geldi. Türkiye'nin ülkelerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini unutmayan öğrenciler, afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

