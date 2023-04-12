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12 Nisan 2023 Çarşamba 12:03:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 12:03:00

Vefa borçlarını destekle ödüyorlar

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Türkiye'nin ülkelerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini unutmayan öğrenciler, afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

Depremlerden en fazla etkilenen kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'a Nijerya, Gana, Hindistan, Afganistan, Arakan, Somali, Etiyopya, Çad, Burkina Faso, Malavi ve Gambiya'dan 11 yabancı uyruklu öğrenci de geldi. Türkiye'nin ülkelerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini unutmayan öğrenciler, afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

Etiketler : Vefa borçları Depremler Kahramanmaraş

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