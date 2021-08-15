15 Ağustos 2021 Pazar 22:37:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 22:37:00
Vatandaşların kameralarına yansıdı: İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi
İstanbul'da Sefaköy metrobüs durağında arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken vatandaşlar, "İBB halkı taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Sefaköy'de halk, İETT otobüsünü ittirdi, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Akşam saatlerinde kameralara yansıyan görüntülerde arıza yapmış bir İETT aracının halk tarafından ittirildiği ortaya çıktı.
Olay anına şahit olan vatandaşlar, "İBB halkı taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdi.
Aksam.com.tr